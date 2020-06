Depois de um nulo no Aston Villa-Sheffield United , eis que surge o primeiro golo no regresso da Premier League após a paragem e com assinatura de Raheem Sterling. O avançado do Manchester City aproveitou um erro de David Luiz já à beira do intervalo e rematou para o fundo das redes, colocando em vantagem a equipa de Pep Guardiola na receção ao Arsenal . [Vídeo: VSports]