Steven Gerrard lamentou, esta quinta-feira, o empate (3-3) obtido pelo Rangers na deslocação ao Estádio da Luz, diante do Benfica, em jogo da 3.ª jornada do grupo D da Liga Europa. O treinador da equipa escocesa afirma mesmo que os seus jogadores deveriam ter "respeitado o Benfica" quando venciam por 3-1 no marcador. [Vídeo: Rangers / Twitter]