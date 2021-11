Stockton Kings perdem mas Neemias Queta brilhou com este afundanço

A carregar o vídeo ...

Em duelo decidido nos pequenos detalhes, Neemias Queta (12 pontos,4 ressaltos e 1 bloco) teve ontem uma atuação discreta na derrota dos Stockton Kings na receção aos G League Ignite (111-114), em mais uma partida da G League da NBA. Mas, ainda assim, a 19,9 segundos do fim, o português estabeleceu o empate (111-111) com um afundanço que deu esperanças à sua equipa. Com cinco vitórias e duas derrotas, a formação do poste luso mantém a liderança da Conferência Oeste.