A carregar o vídeo ...

Fora dos planos de Ronald Koeman, Luis Suárez vai trabalhando no Barcelona à espera de colocação e, ao que parece, com esse período de incerteza acabou por se descuidar um pouco com a sua forma física. Pelo menos foi isso que detetaram vários adeptos, que ao verem este vídeo não perdoaram e acusaram o uruguaio de estar fora de forma e lento.