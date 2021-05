Suárez levanta Taça da Liga espanhola frente a um 'mar de adeptos' do Atlético Madrid

A carregar o vídeo ...

Luis Suárez recorreu esta segunda-feira às suas redes sociais para deixar palavras de agradecimento a todos os adeptos do Atlético Madrid, aos seus familiares e amigos por todo o apoio demonstrado ao longo da temporada 2020/21, que culminou com a conquista do título da Liga espanhola. As imagens, onde é possível ver um 'mar' de adeptos colchoneros, são impressionantes! [Vídeo: Suárez / Twitter]