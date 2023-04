A carregar o vídeo ...

Pouco antes de a equipa de Sub-14 disputar o seu primeiro jogo na 15.ª Festa do Basquetebol, Record falou com as jogadoras Rita Pechincha e Mariana Leitão, para quem este evento em Albufeira não é novidade. Ainda assim, não conseguiram conter a ansiedade, como revelaram.