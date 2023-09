A carregar o vídeo ...

A Seleção Nacional sub-19 de futsal foi esta segunda-feira recebida por várias centenas de pessoas no Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, um dia após a conquista inédita do Campeonato da Europa de futsal da categoria. A comitiva lusa aterrou cerca das 15h40 e foi muito saudada pelos adeptos. Segue-se agora uma cerimónia na Cidade do Futebol, onde será colocado o troféu.