Sub-20 de Portugal sofreram golo insólito a abrir mas deram a volta frente à Roménia

Foi com um golo incrivelmente insólito que os sub-20 de Portugal iniciaram esta terça-feira o jogo particular com a Roménia, em Santarém. Cumpriam-se apenas sete segundos de jogo quando os pupilos de Oceano Cruz concederam o primeiro golo, num lance totalmente caricato. Na saída de bola, a Roménia deu apenas três toques na bola (o último foi um verdadeiro chutão para o ataque) e viu a bola 'saltar' por cima do guarda-redes luso-francês Louis Mouquet e terminar no fundo das redes da baliza portuguesa. Apesar deste percalço inicial, a turma lusa conseguiu vencer o encontro, com dois golos já perto do final. [Vídeo: Canal 11]