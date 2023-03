Sub-21: as imagens de mais um treino no Estádio do Varzim e a confiança de Afonso Sousa

A carregar o vídeo ...

Segundo dia de trabalhos da seleção nacional sub-21 no Estádio do Varzim a preparar o jogo particular a disputar na quinta-feira na Roménia, desta feita com o médio Afonso Sousa, que milita nos polacos do Lech Poznan, a dar expressão ao foco do grupo para os testes que se avizinham, bem como a assumir a esperança que todos os jovens internacionais alimentam em conseguir representar a Seleção A [Vídeo: Pedro Malacó]