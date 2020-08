A carregar o vídeo ...

O Flamengo voltou a escorregar, com empate a 1-1 , frente ao Grêmio, no Maracanã. O Grêmio marcou primeiro por Pepê, substituto de Everton Cebolinha (agora no Benfica) no onze da equipa do Rio Grande do Sul, e Gabigol confirmou o empate aos 89 minutos, de penálti [Vídeo: Youtube]