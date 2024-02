Sucessão de erros defensivos do Vizela e Tengstedt descobre Neres para o primeiro do Benfica

Aos 16 minutos de jogo, David Neres abriu o marcador do Benfica-Vizela após uma sucessão de erros defensivos da formação vizelense. Tiago Gouveia recuperou a bola na esquerda, esta sobrou para Tengstedt, que encontrou David Neres solto na grande área. No primeiro remate o brasileiro acertou num defesa, mas na recarga não falhou e colocou a bola no fundo das redes da baliza do Vizela, com Ruberto a tocar ainda no esférico. Foi o primeiro golo de David Neres desde 24 de setembro, há quase cinco meses que não marcava. [Vídeo: VSports]