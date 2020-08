Sucessor de Jorge Jesus no Flamengo perdeu mas ouviu elogiou do adversário

A carregar o vídeo ...

Jorge Sampaoli conseguiu a sua segunda vitória seguida frente ao Flamengo. O treinador argentino, que havia vencido com o Santos na última rodada do Brasileirão 2019 o Flamengo de Jorge Jesus, bateu, agora ao serviço do Atlético Mineiro, o clube do Rio de Janeiro na estreia de Domènec Torrent no comando técnico do Mengão. No final, Sampaoli elogiou o treinador adversário: "Esta equipa não só vai brigar pelo Brasileirão, vai brigar pela Libertadores. Tem um plantel incrível, um treinador que chegou agora, muito estudioso, que sabe o que quer. Seguramente, não são jogos isolados que vão modificar o que um clube pretende."