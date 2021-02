Sueca do Real Madrid faz história com o hat trick mais rápido de sempre

A carregar o vídeo ...

A sueca Kosovare Asllani entrou este sábado para a história do futebol feminino, ao apontar aquele que a imprensa espanhola diz ser o hat trick mais rápido de sempre. Diante do Valencia, a jogadora sueca necessitou de apenas 154 segundos para fazer a rede balançar por três ocasiões, ajudando de forma decisiva os merengues a vencer por 3-1. Os golos da jogadora nórdica foram apontados entre os 66' e 70'.



Refira-se que este é o terceiro hat trick mais rápido nas contas absolutas (contando provas masculinas), apenas atrás do seu compatriota Magnus Arvidsson (marcou três golos em 89 segundos pelo IFK Hässleholm) e de James Hayter (fez três golos pelo Bournemouth em 140 segundos).