Sugeng Efendi terá pensado que 'vai já daqui' e fez um dos golos do ano na liga da Indonésia

A carregar o vídeo ...

Sugeng Efendi fez um dos golos do ano na liga indonésia. Assumiu o risco e de ângulo desfavorável, arriscou o remate de fora da área e numa zona que não é frontal à baliza. 'Vai já daqui', terá certamente pensado e ainda bem que o fez para os adeptos do futebol. Apesar do golaço pelo Dewa United, a sua equipa acabaria por perder na casa do Persija Jakarta, que operou a reviravolta com dois golos na 2ª parte do jogo (3-2).