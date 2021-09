Sul-africano expulso por placagem violentíssima no campeonato francês

A carregar o vídeo ...

O sul-africano Ryno Pieterse foi este fim de semana protagonista daquela que é já vista como uma das mais violentas ações dos últimos tempos no râguebi francês (e talvez mundial). Diante do Bordéus, o jogador do Castres Olympique falhou por completo o 'timing' da placagem e varreu o seu oponente (Maxime Lucu) de uma forma surreal. Escusado será dizer que armou uma grande confusão e acabou... expulso. No final, refira-se, o jogo acabou num empate a 23.