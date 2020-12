A carregar o vídeo ...

Jorge Nuno Pinto da Costa, presidente do FC Porto, assinala esta segunda-feira 83 anos de vida. Conscientes da data de aniversário do líder máximo do clube, a claque Super Dragões decidiu assinalar o dia com muito fogo de artifício e cânticos, com Pinto da Costa a vir à varanda assistir ao espetáculo pirotécnico. [Vídeo: Macaco Líder SD / Instagram]