O Super Dragões celebram esta terça-feira o seu 35.º aniversário e a festa fez-se no palco predileto dos fãs portistas: o Estádio do Dragão. Nas redes sociais, Fernando Madureira partilhou vários vídeos onde mostra a celebração, com direito a muito fogo de artifício à mistura.