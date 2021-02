A carregar o vídeo ...

Os Super Dragões estiveram esta sexta-feira no interior do Estádio do Dragão a ultimar os preparativos para uma homenagem a Alfredo Quintana no clássico de amanhã, com o Sporting. Em cada cadeira deixaram um papel com o nome do guarda-redes da equipa de andebol, tragicamente falecido depois da paragem cardiorrespiratória que sofreu no treino de segunda-feira. (Vídeo Instagram)