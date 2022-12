A carregar o vídeo ...

Pinto da Costa celebra esta quarta-feira o seu 85.º aniversário e pouco passava da meia-noite quando foi surpreendido pela claque Super Dragões. O grupo de adeptos juntou-se nas imediações do espaço onde o presidente portista jantava, em Vila Nova de Gaia, e ali prestou o seu tributo ao líder do clube, primeiro com cânticos e depois mesmo com a música de parabéns.