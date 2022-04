SuperHalfs arrancam em Praga com triunfos quenianos

A carregar o vídeo ...

Arrancou no último fim de semana o circuito SuperHalfs, com a realização de uma (gelada) Meia Maratona de Praga. Sem se realizar desde 2019, por conta da pandemia, a prova da capital checa reuniu milhares nas ruas e trouxe triunfos quenianos, por parte de Keneth Renju e Nesphine Jepleting. Na prova masculina, Renju venceu em 59.28 minutos, ao passo que nas senhoras Jepleting ganhou com um novo recorde pessoal de 1:06.57 horas.