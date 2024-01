Surreal: adepto salta da bancada e invade relvado para perseguir árbitro em Inglaterra

A carregar o vídeo ...

O duelo entre o Port Vale e o Portsmouth (0-1) deste sábado ficou marcado por um momento lamentável quando um adepto, indignado com a decisão do árbitro em assinalar um penálti para a equipa visitante, saltou da bancada e invadiu o relvado em cima do apito final para perseguir o juiz da partida, que já se dirigia para os túneis de acesso aos balneários quando o invasor foi travado. A PGMOL, entidade responsável pela arbitragem em Inglaterra, já condenou o sucedido em comunicado. (Vídeo: X)