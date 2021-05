Surreal: Al-Attiyah cortou caminho no Rali da Andaluzia e ainda se riu de Carlos Sainz

A carregar o vídeo ...

Nasser Al-Attiyah protagonizou um momento surreal no Rali da Andaluzia. Na última especial, o piloto catari fez 'corta-mato' para tentar ganhar tempo a Carlos Sainz e o espanhol reagiu nas redes sociais com um vídeo de um espectador, acusando o rival de fazer batota. Só que Al-Attiyah reagiu ao tweet, 'gozou' com Sainz - "Hahahaha, não fiques desapontado" - e ainda partilhou um vídeo do espanhol a fazer o mesmo na Baja de Espanha em 2017. Refira-se que Al-Attiyah foi penalizado com dois minutos pela FIA, mas acabou por ganhar o Rali da Andaluzia. [Vídeos: Twitter]