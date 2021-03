Surreal: árbitro acaba jogo, festejam vitória e VAR assinala... penálti!

A carregar o vídeo ...

Foi absolutamente surreal aquilo que se viu este domingo no duelo entre Copenhaga e AGF, naquele que na prática acaba por ser mais um momento do 'novo futebol' com o VAR em ação. Tudo sucedeu já no período de descontos, com o marcador em 2-3, após um livre lateral batido por Zeca, que acabou por bater na mão de um jogador do AGF. O árbitro não viu a infração e, depois de apontar para um canto - que não foi batido sequer -, deu por terminada a partida (o som do apito não se ouve neste vídeo, mas aconteceu mesmo). Os jogadores visitantes já festejavam euforicamente, até que o VAR reviu a jogada e deu a indicação: penálti para o Copenhaga. E aí, chamado à cobrança, Jonas Wind não perdoou e fixou o 3-3 final. Uma lição para o futuro: não celebrar antes de estar (mesmo) tudo confirmado.