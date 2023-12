A carregar o vídeo ...

Sean Strickland e Dricus Du Plessis têm encontro marcado para 20 de janeiro, no UFC 297, mas a luta começou bem antes de ambos entrarem no octógono. Esta madrugada, no último evento principal do ano, os dois lutadores pegaram-se nas bancadas da T-Mobile Arena, com Strickland a chegar mesmo ao ponto de se lançar para a agressão a Du Plessis.