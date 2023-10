Surreal: dois adeptos da Ferrari agredidos violentamente na bancada no GP do México

A carregar o vídeo ...

A desilusão pelo abandono precoce de Checo Pérez na primeira volta do Grande Prémio do México rapidamente se espalhou por todo o traçado mexicano, levando também uma cena lamentável de violência tendo como alvo dois adeptos vestidos com camisolas da Ferrari. Segundo o jornalista Chris Medland, o adepto em causa foi expulso das bancadas e banido para sempre de eventos de Fórmula 1.