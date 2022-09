Surreal: duas jogadoras da seleção de basquetebol do Mali apanhadas aos murros na zona mista

A carregar o vídeo ...

Parece mentira mas aconteceu mesmo. Duas jogadoras da seleção maliana de basquetebol foram apanhadas aos murros na zona mista, após a derrota (81-68) com a Sérvia, em jogo da 4.ª jornada da fase de grupos do Mundial da modalidade. Uma situação que surpreendeu até a jogadora sérvia que estava a falar com os jornalistas. [Vídeo: Twitter Alexandre Sanson]