Surreal: fartaram-se de maqueiro trapalhão e... aconteceu isto

O encontro entre Deportes Temuco e Universidad Concepción, da segunda divisão chilena, ficou marcado por uma cena surreal a envolver um dos... maqueiros. Tudo se deu já na segunda metade, quando um jogador dos visitantes necessitou de ser transportado para fora do relvado. Ora, o maqueiro parecia estar algo trapalhão e os jogadores do conjunto da casa, visivelmente agastados, decidiram tratar do assunto pelas suas próprias mãos.