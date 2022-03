Surreal: funcionário do Grémio agredido no relvado por jogadores e elementos do Internacional

A carregar o vídeo ...

O Internacional foi afastado nas meias-finais do Estadual Gaúcho, mesmo tendo ganho por 1-0 em casa do arquirrival Grémio, e no final o clima voltou a aquecer. Desta feita por conta da provocação de um funcionário do Arena Grémio, que à passagem de alguns jogadores do colorado decidiu deixar umas bocas. Estes não gostaram e perderam a cabeça, agredindo-o de forma inacreditável, chegando ao ponto de pontapeá-lo quando este estava indefeso no chão. Isto no final de um jogo de futebol... Surreal!