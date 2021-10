Surreal: guarda-redes irlandês agride companheiro de equipa após sofrer golo

A carregar o vídeo ...

Estamos habituados a ver dois adversários a 'pegarem-se', mas desta vez foi ao contrário. No jogo entre Glentoran e Corelaine, no campeonato da Irlanda do Norte, a equipa da casa sofreu o golo do empate (2-2) à entrada para os dez minutos finais. Chateado com o sucedido, o guarda-redes Aaron McCarey dirigiu-se imediatamente a um colega de equipa e agrediu-o. Foi expulso com vermelho direto. (Vídeo: BBC Sports)