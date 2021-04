Surreal: jogador sofre grave lesão, sai a gritar e acaba a... cair da maca

A carregar o vídeo ...

Um mal nunca vem só... Que o diga Giovanni Zarfino, do Extremadura, que este domingo viveu uma situação absolutamente surreal diante do Tenerife. Foi lançado aos 76' e acabou por se lesionar com gravidade em cima do apito final. E não bastasse esse azar, o jogador uruguaio acabou por ver a maca que o transportava... ceder. No meio dos gritos, o jogador acabou no chão, perante o ar incrédulo de quem estava por ali.



Note-se que segundo a imprensa espanhola Zarfino poderá ter sofrido uma rotura de ligamentos no pé direito.