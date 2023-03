A carregar o vídeo ...

O hotel da concentração da seleção do Peru, em Madrid, foi palco de cenas lamentáveis na véspera do embate particular com Marrocos, no Wanda Metropolitano. Os jogadores peruanos e a polícia espanhola envolveram-se em desacatos à porta do edifício. Na génese das altercações terá estado um empurrão da autoridade a Yoshimar Yotún, jogador do Peru, que foi confundido com um adepto.