Surreal: jogadores do Cruzeiro tentam enganar árbitro de uma forma nunca vista

O Cruzeiro apurou-se na madrugada desta sexta-feira para a próxima fase da Taça do Brasil com um empate (2-2) no reduto do São Raimundo num jogo que ficou marcado por um episódio absolutamente surreal. Os jogadores da equipa de Belo Horizonte tentaram impedir o 2.º cartão amarelo a Edu e fizeram... de tudo. Veja-se a forma subtil como na direita, um outro jogador (Cacá) se coloca no chão, enquanto na sua frente o infrator é auxiliado por um colega de equipa a levantar-se para escapar à admoestação. A tentativa foi muito bem pensada, mas o árbitro não foi na cantiga... Ora veja!