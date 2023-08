Surreal: manifestantes prendem mãos com cimento e interrompem Mundiais de ciclismo

A carregar o vídeo ...

A prova de fundo dos Mundiais de ciclismo de Glasgow foi este domingo interrompida por uma manifestação, com os comissários a travarem os diferentes grupos, que retomaram a marcha uma hora depois com as mesmas diferenças registadas aquando da paragem. Quando estavam decorridos cerca de 80 quilómetros dos 271,1 entre Edimburgo e Glasgow, quando os manifestantes ocuparam a estrada, particularmente estreita e sem alternativas [Vídeo Twitter]