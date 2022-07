Surreal: nigerianos protagonizam um dos piores desempates de penáltis da história

A carregar o vídeo ...

A final da Taça de Ogun State, na Nigéria, entre Remo Stars e Ijebu United, ficou marcada por uma daquelas imagens que promete envergonhar as autoridades do futebol daquele país africano. Tudo aconteceu no desempate por penáltis, quando a equipa do Remo simplesmente não quis dar luta. Os marcadores de penáltis atiraram todas as cobranças para fora; o guarda-redes nem se mexeu. E no final o Ijebu United venceria, por isso, por 3-0.



A decisão do Remo não se deveu a qualquer caso de combinação de resultados, como chegou a ser falado, mas antes por causa de um protesto da equipa por causa da atuação do árbitro. Ao que tudo indica, o Remo Stars tencionava que fosse disputado o prolongamento antes dos penáltis. O juiz não acedeu ao pedido e, por ordem do presidente do clube, os jogadores atiraram os penáltis para as 'couves' e o guarda-redes... nem se mexeu. O insólito de tudo é a reação do jogador que falha, ao meter as mãos na cabeça.