Kevin Durant viveu esta madrugada momentos surreais diante dos Toronto Raptors. Por conta de um contacto próximo com alguém com teste inconclusivo à Covid-19, o craque dos Nets entrou com o jogo já em andamento, mas acabou por ser retirado de campo... tudo porque a tal pessoa viria a dar positivo num teste posterior. O momento da sua saída, com muita frustração à mistura, diz tudo...