Surreal: piloto brasileiro abranda para celebrar e perde vitória em cima da meta

Já tínhamos visto cenas destas noutras modalidades, nomeadamente no ciclismo, mas no mundo da velocidade é algo pouco comum. Aconteceu no Brasil, na prova das Superbike Evolution disputada no Autódromo de Goiânia, quando André Veríssimo decidiu confiar na sorte e celebrar a vitória bem antes do tempo. Levantou-se na moto e ergueu os braços, antes de olhar para trás e perceber que tinha efetivamente... deitado tudo a perder. Foi surreal!