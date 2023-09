Surreal: polícias espanhóis travam e atiram auxiliar da Jumbo-Visma ao chão

A carregar o vídeo ...

A Vuelta a Espanha deste ano não está a ser propriamente muito positiva do ponto de vista da organização, em claro contraste com o espectáculo que se tem visto nas estradas. Extra-prova têm sucedido vários casos surreais, como este que aconteceu esta quinta-feira, captado pelo jornalista Marcelo La Gattina após a etapa 18 da prova, quando um auxiliar da Jumbo-Visma foi impedido por três polícias de fazer o seu trabalho junto dos cilistas da equipa holandesa. Placado numa primeira instância, o elemento da equipa do líder chegou mesmo a ser atirado ao solo.