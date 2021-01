Surreal: Rússia desqualificada de prova de esqui de fundo após agressão na reta da meta

A carregar o vídeo ...

A etapa finlandesa da Taça do Mundo de esqui de fundo, este domingo disputada em Lahti, ficou marcada por uma cena absolutamente surreal na prova de estafetas 4 x 7.5 quilómetros. Tudo aconteceu já na reta da meta, quando a luta pelo segundo lugar ficou bastante acesa entre o finlandês Joni Maki e o russo Alexander Bolshunov, ao ponto deste último ter perdido a cabeça e atingido o oponente com os bastões no sprint final. Não bastasse essa atitude, o russo, o melhor do Mundo nesta especialidade, ainda atingiu o adversário após cruzar a linha da meta!



Um conjunto de gestos que acabariam por levar à desqualificação da sua equipa nesta etapa da Taça do Mundo. Quanto à Finlândia, apesar de se ter discutido uma eventual mudança de direção irregular, manteve o seu segundo lugar.