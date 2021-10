Surreal: treinador baleado durante jogo na Argentina

A carregar o vídeo ...

Viveram-se momentos de pânico este domingo no encontro entre o Huracán Las Heras e o Ferro de General Pico, referente à Federal A (o terceiro escalão do futebol argentino). Tudo sucedeu já na parte final da partida, quando vários tiros foram ouvidos no relvado. O árbitro parou a partida, os jogadores esperaram, até que um novo tiro foi disparado, agora na direção do banco dos visitantes, que acabou por atingir o técnico Mauricio Romero. Neste momento, os jogadores fugiram do relvado e refugiaram-se nos balneários. Romero, que foi atingido no ombro, foi também levado para o interior o reduto e encontra-se estável.