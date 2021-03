A carregar o vídeo ...

Um enorme susto. Bafetimbi Gomis, avançado francês do Al-Hilal, desfaleceu (outra vez) em campo durante uma partida diante do Al Qadisiya, a contar para a Liga Sauditra. Gerou-se grande apreensão nas duas equipas mas o jogador, de 35 anos, acabou por recuperar e sair do relvado pelo seu próprio pé. (Vídeo Twitter)