O treinador sueco Sven-Goran Eriksson confirmou esta quinta-feira estar em negociações com o Botafogo da Paraíba. O clube, que divulgou o vídeo do treinador que passou pelo Benfica nas décadas de 1980 e 1990, refere que Sven-Goran Eriksson está "próximo de assumir a base e ser manager do Botafogo-PB".