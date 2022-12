Szczesny revela conversa com Messi antes do penálti: «Aposto 100 euros contigo em como não o vão assinalar»

A carregar o vídeo ...

Wojciech Szczesny foi um dos destaques da Polónia, defendendo um penálti de Lionel Messi na primeira parte. O guarda-redes polaco revelou que fez uma aposta com o argentino antes de o castigo máximo ser confirmado. "Falámos antes do penálti. Disse-lhe: 'Aposto 100 euros contigo que não to vão assinalar'", explicou, assumindo que agora até pode vir a sofrer problemas por isso, em jeito de brincadeira. "Não sei se isso é permitido no Mundial. Se calhar vou ser suspenso por isso. Agora não quero saber", disse o guardião da Juventus, prometendo que não vai pagar. "São 100 euros, ele não quer saber", disse.