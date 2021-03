«Tabata, há gajos aqui que nunca foram à praia»: Rúben Amorim 'superstar' no treino do Sporting

A carregar o vídeo ...

Na rubrica 'Inside Sporting', os leões voltaram a mostrar mais imagens de novo treino em Alcochete. Numa sessão com muitos ausentes devido às seleções, foi notória a boa disposição, com Rúben Amorim sempre muito interventivo, puxando e brincando com os atletas e a até a participar nos calduços e 'fuzilamento com bolas' no final...