Taça do Mundo no Funchal já arrancou: Temperatura da água a 22,5 graus

A prova masculina dos 10 km da Taça do Mundo de águas abertas do Funchal, no Complexo Balnear do Lido na Madeira, foi a primeira arrancar na Madeira na manhã deste sábado. A temperatura da água está perfeita, nos 22,5 graus. Recorde-se que esta última etapa da Taça do Mundo vai ter o recorde de participação. Serão cerca cerca de 175 nadadores em competição (93 masculinos e 82 femininos), em representação de 29 países, com os campeões mundiais e medalhados deste ano a marcarem presença no Funchal. A Seleção Nacional será composta por Diogo Cardoso (Sporting), Angélica André (FC Porto), Tiago Campos (Rio Maior) e Mafalda Rosa (Rio Maior). Pode acompanhar a prova em direto aqui