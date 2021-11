A carregar o vídeo ...

O próximo grande prémio do Mundial de Fórmula 1 disputa-se na Cidade do México, no fim de semana, e Max Verstappen já anda a tomar o pulso à capital. O piloto da Red Bull, líder do campeonato, fez uma viagem num autocarro público, numa ação de promoção da equipa. Uma aventura para recordar... (Vídeo Red Bull)