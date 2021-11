A carregar o vídeo ...

O Ajax assegurou o apuramento para os 'oitavos' da Liga dos Campeões esta quarta-feira, após bater o Dortmund por 3-1 , na Alemanha. Dusan Tadic apontou um dos golos dos holandeses e no final do encontro decidiu premiar os adeptos do emblema de Amesterdão... nem as chuteiras escaparam. [Vídeo: Twitter Ajax]