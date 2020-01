«Talvez fique de castigo no meu quarto durante três dias»: a reação de Tsitsipas após atingir o pai

A carregar o vídeo ...

O encontro entre Stefanos Tsitsipas e Nick Kyrgios ficou marcado por um momento insólito durante o encontro. Após perder o primeiro set para o tenista australiano, o atual número 6 do ranking ATP atirou a raquete para o banco onde estava o seu treinador e pai, deixando-o a sangrar. No final do encontro o tenista grego afirmou estar tudo bem entre si e o seu pai, assumindo que "talvez vá ficar de castigo". [Vídeo: Omnisport]