Tamara Gorro chora desesperada no Instagram após separação de Garay: «Não posso mais, estou doente»

Tamara Gorro entrou em direto num programa de televisão na Argentina onde estava a ser dito que um dos motivos da sua separação de Ezequiel Garay eram as supostas infidelidades do antigo jogador do Benfica. A influencer desmentiu tudo e depois, no Instagram, gravou uma série de stories onde, a chorar, disse estar "farta de gente que mente". Explicou que ainda não aguenta mais e que está doente. (Vídeo Instagram)