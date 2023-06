Taremi elege golo contra o Benfica na Luz como "o melhor da época"

A carregar o vídeo ...

Mehdi Taremi foi o melhor marcador da Liga Bwin 2022/23, com 22 golos marcados (contra os 19 de Gonçalo Ramos, do Benfica). Esta quinta-feira, através das plataformas digitais do FC Porto, o avançado internacional iraniano avaliou alguns dos seus golos marcados durante esta época, elegendo o tento que deu a vitória portista (2-1) contra o Benfica, no Estádio da Luz, como o melhor de 22/23.