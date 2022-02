Taremi enganou-se e por pouco não entrou no autocarro... da Lazio

A carregar o vídeo ...

Herói do empate ( 2-2 ) do FC Porto em Roma, frente à Lazio, jogo no qual assinou um golo e uma assistência, Mehdi Taremi também foi protagonista de um ‘falhanço’ incrível, que está a dar muito que falar na sua terra natal. No final do encontro, na hora de deixar o Olímpico de Roma, o avançado iraniano só não meteu o pé no autocarro da Lazio, porque foi previamente avisado para o erro. Como as duas equipas são azuis e já estava de noite, não se pode falar em daltonismo ou outra qualquer falha de visão. Foi somente um ‘remate’ disparatado. Acontece aos melhores… [Vídeo Instagram]